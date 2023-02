Galante: "Ho fatto far pace a due toscani, uno è Spalletti e l'altro è..."

Prima il fuorionda di Spalletti dopo¬†l'Eintracht in Champions, poi la spiegazione del giornalista Mediaset¬†Sandro Sabatini.¬†√ą stato Fabio Galante a mettere in contatto i due e a fare da paciere.

Ai microfoni di TMW, l'ex difensore dell'Inter ha spiegato:

"Ieri sera ho visto la trasmissione dove Sandro Sabatini ha parlato della telefonata e ha detto che grazie a me ho fatto fare pace a lui e a Spalletti. Sono contento di questo, anche perché Sandro è mio compaesano, abbiamo lavorato insieme all'Inter quando lui faceva l'addetto stampa. Con Spalletti ho giocato insieme all'Empoli due anni ed è da una vita che lo vedo e lo sento. Mi ha fatto piacere che si sono parlati e hanno chiarito dopo quello che era successo. Sono felice che ho fatto far pace a due toscani: ora vediamo cosa si diranno la prossima volta che si vedranno in televisione"