Fabio Galante, ex difensore di Inter e Genoa, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Avere uno come Koulibaly è come avere Lukaku per l'Inter. Mi sarebbe piaciuto vedere Gattuso sempre con la formazione al completo, questo Napoli poteva fare molto di più. Gattuso in campo si sentiva perché ringhiava ed aveva carisma e personalità"