Gaetano, l'agente: "Ha le spalle larghe per emergere a Napoli. Capelli biondo platino? Voleva partire con entusiasmo e..."

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'agente di Gianluca Gaetano, Giulio Dini. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Passo dopo passo, stiamo facendo un lavoro di squadra nel nostro microcosmo. Lavoriamo col Napoli, con Giuntoli, col mister e con Gianluca che lavora a testa bassa cercando di assorbire tutto il possibile e recepire al meglio le indicazioni che gli vengono date anche a livello tattico. Deve metterci quelle che sono le sue qualità tecniche e di personalità e volontà. Ha affrontato questi giorni con la massima gioia, ma anche con la massima determinazione. Capelli biondo platino per Gaetano? Non so da cosa nasca questa idea, forse la voglia di partire con un entusiasmo rinnovato. Gianluca è un ragazzo positivo, che crea rapporti. E' da gennaio che si allena con la prima squadra, conosce già bene i ragazzi del Napoli e c'è conoscenza e condivisione. Ha un carattere gioioso, ha le idee molto chiare e le spalle larghe perchè emergere in una piazza così calorosa come Napoli non è facile. Si deve essere bravi ad esporsi al vento e secondo me Gianluca ha questa forza".