Gaetano, l'agente: "Bella la stima di Ancelotti, esperienza positiva. E' contento del nuovo ruolo"

Ultime calcio Napoli - Giulio Dini, agente del giovane talento del Napoli Gianluca Gaetano ha parlato a Tuttomercatoweb:

"E' una squadra già ben attrezzata e il lavoro di Ancelotti può portare ora frutti superiori. Se l'obiettivo è aumentare il potenziale offensivo con Icardi farebbe un bel passo in avanti. Vedo una stagione in cui non c'è da dare nulla per scontato: la Juve è tutta nuova, con un sistema di gioco e una mentalità nuove, l'Inter ha un grande tecnico e fatto notevoli acquisti, il Napoli è già rodato con un impianto di gioco collaudato e efficiente che ha in più ottimi innesti. Gaetano? Ci godiamo questa estate in cui l'esperienza è stata più che positiva. C'è da lavorare a testa bassa con dedizione e personalità, che sono le caratteristiche di Gianluca, a disposizione di Ancelotti nella convinzione di poter meritare la fiducia del tecnico, come accaduto finora. Gianluca è contento del nuovo ruolo, una posizione importante per il sistema di gioco (a centrocampo). Gianluca ha grandi qualità sotto tutti i punti di vista e si applica in un ruolo che fino a ieri non era routine. Molto bene così"