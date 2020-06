Gaetano Fontana: "Napoli-Inter, senza pubblico è tutto diverse e ci sono troppe incognite. Callejon vuole andar via, su Boga e Veretout..."

Ultimissime notizie calcio Napoli - Gaetano Fontana, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio, partendo dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra il Napoli e l'Inter:

"Il vantaggio sta nel risultato dell'andata, ma oggi le incognite sono tante e difficili da calcolare. Per tutti è tutto nuovo, non ci sono precedenti cui attingere, oggi vige la curiosità nel vedere cosa accadrà da qui alla fine, e come i calciatori reagiranno ad un campionato fitto, con tanti impegni dopo un lungo periodo di inattività".

Pensa che senza pubblico sarà tutto livellato?

"A volte per annullare il gap tecnico si fa affidamento al discorso fisico ed ambientale, tra le mura amiche ti senti più sicuro e fornisci una prestazione diversa. Spesso le salvezze di certe squadre passano dalle partite interne, senza pubblico tutto cambia".

Quanto è importante il rinnovo di Mertens col Napoli?

"Anche se non l'hanno annunciato ufficialmente, fondamentale essere arrivati ad un accordo. Più del discorso economico conta quello emotivo: lui a Napoli si sente a casa, ha dichiarato più volte di considerarsi un napoletano. Credo che anche affetto e stima dei tifosi abbiano condizionato la sua scelta, e potrà ancora esprimersi su livelli eccellenti, come negli ultimi anni. Mertens è un punto di riferimento importante, ed hai un giocatore che determina, è ancora nella fascia d'età in cui glielo puoi chiedere".

Senza Callejon quanto perderebbe?

"Nutre emozioni diverse rispetto a quelle di Mertens, desidera tornare nella sua terra e finire lì la carriera. Questo aspetto è fondamentale nella sua scelta da professionista, non è neanche una questione economica ma meramente di vicinanza a casa. Nella sua testa ha già in mente di concludere la sua carriera in Spagna, lì avrebbe certezze che età e dimensione gli richiedono".

Boga può essere il Callejon del futuro?

"Ha caratteristiche diverse, pur giocando nello stesso ruolo. Ha fisico e attacca la profondità verso la porta, è un giocatore prettamente offensivo mentre Callejon ti dà maggiori garanzie a livello tattico. Però Boga è giovane, e sicuramente ha margini di miglioramento: a mio avviso sarebbe un investimento positivo per il Napoli".

Per il dopo Allan chi tra Nandez, Kessie e Veretout sarebbe più adatto?

"Veretout non mi dispiace, sin dai tempi di Firenze. Mi suscita curiosità perché abbina una discreta qualità a una quantità notevole. Ti darebbe anche alternative per poter passare ad un centrocampo a due e non a tre, lo ha fatto discretamente bene anche a Roma. Fermo restando che anche gli altri due nomi sono buoni, dove vai a pescare fai bene".