Fusi: "Il Napoli ha imparato a subire l'avversario grazie a Gattuso: la Juventus può andare in difficoltà vista la condizione"

Ultime calcio Napoli - Luca Fusi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono le prime partite, una gara solo non fa testo. Le due squadra cercheranno di trovare i giusti equilibri. La Juventus vuole arrivare lontano in Champions, mentre il Napoli vuole vincere subito questo trofeo. Il Napoli, con l'arrivo di Gattuso, ha imparato a subire l'avversario mentre la Juve non sa farlo. Se gli azzurri dovessero riuscire a chiudere i bianconeri, possono ripartire in contropiede e fare male negli spazi aperti. Il mister conosce bene i suoi calciatori e sempre più, può variare assetto e giocatori nel corso della gara e questa è la forza di questo Napoli".