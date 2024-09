Furto a casa D'Aversa, il tecnico: "Violata la nostra privacy. Un brutto episodio che appartiene già al passato"

Notizie Calcio - Paura per l’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa. Nella notte tra il 10 e l’11 settembre, dei ladri hanno tentato di entrare nella sua abitazione a due passi dal centro della città. In quel momento il tecnico e la sua famiglia non erano fortunatamente presenti all’interno dell’abitazione. I ladri non avrebbero rubato niente di particolare perché per qualche motivo, dopo aver forzato la porta, si sono dileguati, ma lo shock per la famiglia al rientro in casa è stato evidente.

Furto in casa di mister D'Aversa

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire quanto accaduto. "È stato un momento difficile, ma è già alle spalle, lontanissimo. La porta di casa aperta, la privacy violata, la paura. Grazie alle forze dell'ordine, agli empolesi e allo straordinario amore della mia famiglia. Un brutto episodio che appartiene già al passato. Si continua a lavorare per Empoli-Juventus”, ha scritto D'Aversa su Instagram.