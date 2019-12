Fruscio: "Ancelotti ha già un contratto con l'Arsenal. Gattuso? Disse di no al Milan perchè non si sentiva pronto"

Marika Fruscio, opinionista tv, è intervenuta nel corso di Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sono calabrese per metà e sono contenta che Gattuso sia arrivato al Napoli. Anni fa disse di no al Milan perché non si sentiva pronto. Si tornerà al 4-3-3, l’ambiente Napoli aveva bisogno di un uomo con gli attributi. E’ l’allenatore adatto per i giocatori che ha il Napoli. Giuntoli? E’ un pedina in mano a De Laurentiis, è sempre il presidente che decide. Però ha fatto un buon lavoro, ha fatto movimenti di mercato positivi. Ancelotti? Ha già un contratto con l’Arsenal, lui ha sempre pensato alla Premier perché lì lo accontentano. Gattuso? Non è uno che punta il dito contro i giocatori, al Milan si è preso delle responsabilità che non erano le sue. Napoli-Parma? Finisce 4 a 0”.