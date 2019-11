Fruscio: "Amo Insigne! L'avrei portato a Liverpool anche zoppo, deve stare col Napoli anche con 40 di febbre"

La showgirl Marika Fruscio ha parlato del momento in casa Ssc Napoli ai microfoni di Radio Sportiva:

Ancelotti è consapevole che la squadra è lenta, ma la partita è importante e stimolante. E' arrivata la multa e il clima non è dei migliori, ma questi potrebbero essere stimoli per fare bene in Champions. Ancelotti parla di fiducia della società e dei giocatori, ma a me sembrano parole per tamponare una situazione non bellissima e alla vigilia di una partita per mantenere la calma. La squadra ha detto di voler riappacificarsi con il Presidente e se dovesse fare un brutto risultato con il Liverpool andrà in ritiro di sua spontanea volontà. Qesto poteva essere un anno bello invece ci troviamo in una posizione di classifica che non è da noi. #Insigne? L'avrei portato anche zoppo, è il capitano e simbolo di questo Napoli, è una figura di conforto per la squadra.Insigne? Amo questo giocatore, deve stare con il Napoli anche con il 40 di febbre. #Chiellini con la #Juve è sempre presente anche da infortunato, e così dev'essere per Insigne.