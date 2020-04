Frosinone , Stirpe a Kiss Kiss: "Playoff di B sono scelta della Lega: c'è sempre la richiesta di una deroga. Il prossimo anno non iscriverò la squadra alla B e andrò nelle sedi opportune"

Ultime calcio Napoli - Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il format prevede tre promozioni e tre retrocessioni. La disputa dei play off è una modalità di assegnazione del terzo posto proprio della Lega di B e ogni anno c'è richiesta della deroga per gli stessi. Se i play off non si possono disputare, allora deve esserci promozione anche per il Frosinone. Se così non dovesse essere, il prossimo anno non iscriverò la squadra alla B e andrò nelle sedi opportune. Siamo per la chiusura del campionato, ma vogliamo che si giochi con il pubblico sugli spalti. Ci sono due ipotesi: andare avanti e poi ripartire con la nuova stagione con sosta solo per gli europei. Se non si dovesse ripartire a settembre, vuole dire rinviare ancora e spalmare il campionato su due stagioni. Che le società devono imporre i tamponi ogni 4 giorni ai calciatori è un qualcosa di inconcepibile visto che non si riesce oggi a fare i tamponi alla gente comune. Un campionato a porte chiuse non interessa a nessuno, neanche alle tv e ai tifosi e ci sarebbe la possibilità di una classaction".