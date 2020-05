Frosinone, Stirpe: "Il calcio riparte? Tutto è legato alla limitazione dei contagi: dobbiamo aspettare, si riparte solo in sicurezza. Solo il Benevento merita la A in caso di sospensione"

Ultime calcio - Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Stirpe

"La vicenda ripartenza del calcio è strettamente legata alla limitazione dei contagi. Comprendo le cautele e le incertezze che possono sembrare anche piene di errori o portatrici di decisioni che possono sembrare incomprensibili. Dobbiamo aspettare: la ripresa può avvenire solo in sicurezza. Difficile fare una previsione, pensiamo solo di ripartire in maniera collettiva, per ora, il 18 maggio. Se parliamo di sospensione del campionato, solo il Benevento può avere il diritto di chiedere la promozione per merito sportivo. Se non fosse possibile riprendere il campionato, i playoff andrebbero svolti in forma estesa. Giocare altre gare a Frosinone? La vicenda va affrontata senza creare problemi, siamo disponibili ma prentenderemo il rispetto delle norme di sicurezza".