Frosinone, Cheddira a Dazn: "Emozione unica giocare a Napoli, piazza strepitosa! Sulla doppietta e la dedica..."

Notizie Napoli calcio. Walid Cheddira, autore di una doppietta (la prima in Serie A), è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Frosinone 2-2:

“Prima doppietta in A? E’ un punto pesantissimo in uno stadio del genere e contro una squadra così forte. E’ un risultato importante per noi, dobbiamo continuare così fino alla fine”.

Affrontre il Napoli? Emozione unica, è uno stadio fantastico ed una piazza strepitosa. Io però penso al Frosinone e vogliamo centrare la salvezza perché ce la meritiamo e lotteremo fino alla fine. Il gol l’ho dedicato a mia madre che ieri me lo ha chiesto, la mamma è sempre la mamma (ride, ndr)".