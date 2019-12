Francesco Oddo: "Non mi aspettavo che Gattuso diventasse un allenatore"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Oddo, ex allenatore di Salernitana ed Avellino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non mi aspettavo che Gattuso diventasse un allenatore. L'ho allenato a Salerno, aveva circa ventidue anni. In quel momento non pensava di fare l'allenatore, poi passò al Milan ed ha vinto tutto. Da calciatore mostrava, però, già delle prerogative che devono avere gli allenatori, è sempre stato un trsascinatore. Il Napoli ha una grande squadra, tutti vorrebbero allenare un team così".