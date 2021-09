Foschi: "Il calcio è morto, Ronaldo la causa dell'addio di Marotta. Per fortuna è andato via"

Rino Foschi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ho nostalgia e voglia del mio lavoro. Mi manca partecipare e non mi importa dei soldi. La figura del direttore sportivo ad oggi non è spartita, ma è un fac simile. Mi sono tolto tante soddisfazioni, ci sono stati momenti belli e brutti. Ad oggi si parla troppo per frasi fatte. Gravina vuole chiedere una sovvenzione di 500 milioni allo Stato, io dico a Gravina di controllare quanti soldi escono fuori dal sistema calcio tra commissioni e altro. Il calcio è già morto, l’Inter in testa alla classifica e campione non ha pagato per mesi lo stipendio. Ci sono ancora tanti debiti da parte dei giocatori e hanno dato un piccolo alibi alla pandemia. L’arrivo di Ronaldo alla Juve ha provocato l’addio di Marotta e qualcosa è successo. Per fortuna giocatori come Ronaldo, Hakimi e Lukaku per fortuna vanno via. Non bisogna pensare ad una SuperLega, il calcio è di tutti. Ad oggi si parla solo di Borsa, stadi e altro. Le plusvalenze sono soltanto un debito rimandato per far vedere che sei con i bilanci a posto".