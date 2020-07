Fortuna su Osimhen: "Sarebbe perfetto per il Napoli, ma non mi ha detto se ha firmato. Gli piacerà la città, i tifosi impazziscono per il calcio"

Ultime calcio Napoli - Matias Nuno Fortuna è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Osimhen

"Siamo stati compagni di squadra allo Charleroi. Lo sento spesso, ragazzo maturo e laeale. Gli ho sempre detto che può giocare gare a grandi livelli e il Napoli farebbe bene ad acquistarlo. Forte fisicamente e bravo nei dribbling, il gioco degli azzurri è perfetto per lui. Non ho parlato con lui della firma con il Napoli e non so se lo abbia fatto o meno. Osimhen può solo migliorare, gara dopo gara: lo faceva già in Belgio. Sapevo che potesse arrivare a grandissimi livelli. La città di Napoli gli piacerà, i tifosi impazziscono per il calcio".