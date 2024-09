Forgione: "Voglio dire due paroline all'amico scrittore di Osimhen"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, commenta sui social la situazione legata all'addio di Osimhen e alcune parole di un suo amico sui social:

"Due paroline a J Japheth Omojuwa, scrittore nigeriano, commentatore politico, influencer e amico di Victor Osimhen, gliele devo, dal momento che ha commentato l'approdo del bomber al Galatasaray così:

"Passa da una squadra italiana media, con cui ha contribuito a vincere il 33,33% degli scudetti totali, a uno dei giganti del calcio europeo e la più grande squadra della Turchia, il Galatasaray. Le aspettative ora sono più alte perché al Gala vincere fa parte della storia. Al Napoli non è stato così fino a quando non è arrivato Victor. Ex club di Serie B e Serie C. Spero però che questa volta restino nella Serie A più a lungo".

A beneficio di Omojuwa, spiego il passo indietro di Osimhen.



Ranking UEFA campionati nazionali:

Italia #2

Turchia #9



Ranking UEFA club:

Napoli #21

Galatasaray #63



Calciatori simbolo della storia:

Napoli: Maradona

Galatasaray: Hakan Sukur



Il fatto che il Galatasaray abbia vinto 24 campionati e il Napoli solo 3 dipende dalle diverse condizioni dei due club nei confini nazionali. A Istanbul, capitale della Turchia sono finiti 60 dei 68 campionati nazionali turchi disputati, mentre a Roma, capitale d'Italia, solo 5 su 123, a dimostrazione di una questione territoriale (meridionale) italiana con cui deve fare i conti il Napoli. Domandare a Mertens, che ha fatto la sua storia al Napoli senza vincere il campionato, prima di andare a chiudere la carriera al Galatasaray, dove il campionato l'ha vinto. Riuscirà facile anche a Osimhen, diversamente da quel che ha compiuto in maglia azzurra prima di pretendere la luna".