Forgione rivela: "Sapete per chi tifano gli altri due pm colleghi di Santoriello?"

Lo scrittore Angelo Forgione ha scritto un messaggio sui social in merito alla vicenda del pm Ciro Santoriello:

"Mi risulta che il toscano Mario Bendoni da Bibbiena sia un grande appassionato di calcio e tifi Milan. È anch'egli antijuventino? Non ho informazioni sul piemontese Marco Gianoglio da Cuneo, città territorialmente prossima alla Juve e al Toro. Dobbiamo sapere dei colleghi di Santoriello, assolutamente, perché ormai è questa la cosa più importante dal basso della partigianeria calcistica, non quanto hanno scoperto i tre dall'alto della loro comprovata professionalità.

E dirò di più: dobbiamo sapere per chi tifa il giudice Marco Picco, torinese, colui che stabilirà a marzo se la Juventus e i dodici indagati andranno a processo per quel che i tre PM hanno rilevato, cioè false comunicazioni sociali, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, manipolazione del mercato e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Roba scottante, la luna a cui nessuno guarda da due giorni per concentrarsi sul dito"