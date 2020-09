Fontana: "Rrahmani-Manolas buona coppia, Lozano quest'anno può trovare più spazio"

Ultime notizie calcio Napoli - Gaetano Fontana, ex calciatore ed allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il play in un centrocampo a tre costituisce un punto di riferimento mentre nel 4-2-3-1 uno dei centrocampisti si abbassa. Questo toglie dei riferimenti agli avversari perché entrambi i centrali di mediana possono abbassarsi. Rrahmani e Manolas formano una coppia che sulla carta può far bene. Tutti abbiamo negli occhi le qualità di Koulibaly ed è difficilissimo da sostituire, è tra i migliori in Europa. Lozano ti dà diverse possibilità e soluzioni, è normale che in questa fase di pre campionato vengano provate diverse soluzioni. L’anno scorso ha avuto poco spazio e può trovare più opportunità per giocare”.