Fontana: "Osimhen un diamante grezzo, può diventare molto forte perché ha caratteristiche particolari!"

Ultime notizie Napoli – Gaetano Fontana, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Si tende spesso a bocciare un giocatore troppo presto. Osimhen è un diamante grezzo sul quale bisogna lavorare ma può diventare davvero molto forte perché ha caratteristiche molto particolari. Deve affinare delle cose ma non dimentichiamo che ha 22 anni. Per esaltarlo gli servono spazi, deve imparare a giocare nello stretto e migliorare nei duelli corpo a corpo".