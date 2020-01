Fontana: "Lobotka può giocare anche come mezzala, Demme è un play dotato di buona tecnica"

Notizie calcio Napoli - Gaetano Fontana, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Con l’arrivo di Gattuso cambia il sistema di gioco del Napoli. Non essendoci in organico un giocatore adatto al ruolo di play il Napoli è dovuto intervenire sul mercato a prendere Demme e Lobotka. Sono due giocatori che possono agire in quella zona di campo, anche se Lobotka può giocare anche come mezzala e schierarli in campo contemporaneamente. Demme ha già esordito ma è entrato in campo durante una fase della partita che aveva ritmi blandi, lenti. Lui è un play, ha meno dinamismo rispetto a Lobotka, dotato di buona tecnica. Il 4-3-3 di Gattuso ha tante alternative adesso”.