Fontana: "La sosta non ha aiutato il Napoli, l'Inter non mollerà. Messi? Maradona ha cambiato il calcio"

A ‚Äú1 Football Club‚ÄĚ, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, √® intervenuto Alberto Fontana, ex calciatore, tra le tante, di Napoli ed Atalanta. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Il Mondiale in Qatar è stata l'edizione dei portieri? "Bounou è un nome già conosciuto, è stata sì una sorpresa, ma ha vinto già tanto a livello europeo. Livakovic della Croazia e Martinez dell'Argentina hanno giocato una grande Coppa del Mondo. Ma Carnesecchi e Vicario, portieri italiani, sono straordinari, dei veri talenti, pur non avendo giocato i Mondiali. Ci sono delle nazioni che a miei tempi non esistevano, è cambiato tutto e si è incrementata la concorrenza. Le nazionali cuscinetto possono ormai sorprendere, la fisicità è determinante. La parte atletica è diventata rilevante, anche perché ci sono pochi calciatori davvero essenziali in grando di fare la differenza".

Fisicit√† arma in pi√Ļ di Kvara? "A livello atletico strappa, ha il dribbling e salta l'uomo. Calciatori simili possono cambiare l'andamento delle partite in qualsiasi momento. Vedi Mbapp√©, ieri non ha brillato, ma ha creato superiorit√† mumerica, ha effettuato tre scatti straordinari".

Giudizio sul Napoli? "Questo club è una realtà ormai consolidata. Se continuerà così, chapeau. La grande squadra riesce a portare a casa le gare sporche anche momenti difficili: se gli azzurri dovessero riuscire anche in questo, allora il capitolo sarà chiuso. Ad oggi sta sorprendendo davvero tutti".

Sbagliato paragonare Messi e Maradona, calciatori di due epoche diverse? "Le persone si innamorano, i paragoni con il passato sono spontanei. Diego ha cambiato il calcio, non sono solito fare dei paragoni perch√© il mondo va avanti e il calcio √® cambiato. √ą inopportuno paragonare le epoche. Chiaro che Messi sia fuori categoria e ricordi un po' Maradona, un funambolo rapportato al suo periodo cambia le partite e fa applaudire i tifosi. Mi auguro per la grandezza di Messi che possa trionfare al Mondiale, anche se la Francia √® una squadra molto fisica, difficile da battere. Vedi Van Gaal, ct dell'Olanda, ha schierato in campo dei giovani forti fisicamente, nel calcio d'oggi se non si hanno antidoti √® difficile trovare soluzioni. Giroud sar√† molto scomodo per l'Argentina".

Pensieri su Olivier? "Fa gol, ma è sempre determinante, anche quando non riesce a segnare. Intercetta sempre la sfera sul primo palo, neutralizza sempre i calci d'angolo avversari. Vorrei il francese in tutte le mie squadre, sono felice per ciò che sta dimostrando. L'Argentina sarà sicuramente preoccupata per il rendimento dell'attaccante...".

Dybala è stato sopravvalutato? "Ha un concorrenza spietata in casa argentina, perché Messi dimostra da 15 anni di essere il migliore al mondo. In quel contesto non è facile dare spazio a Paulo, la chance da sfruttare è offrire il 100% quando Lionel non è al meglio".

Che gara sarà Inter-Napoli? "La sosta non avrà sicuramente aiutato la squadra azzurra per il momento positivo vissuto. Nessuno, tuttavia, conosce ancora le condizioni fisiche dei calciatori e delle squadre, bisognerà attendere. L'Inter non mollerà, fare risultato contro il Napoli sarebbe determinante, anche se la squadra di Spalletti merita la posizione in classifica odierna".