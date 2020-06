Fontana: "I 5 cambi sono giusti anche se la Juve ha un grande vantaggio. Meret? E' il futuro del calcio, ma Gattuso sceglie Ospina: ci sarà un motivo..."

Ultime calcio Napoli - Alberto Fontana è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Speriamo che questa sera possiamo assistere ad una bella partita. Sono doppio ex, spero di divertirmi. Chi non ha vissuto il campo, non sempre capisce le difficoltà dello starci. Si giocherà a porte chiuse e questo rende tutto più difficile. Ho giocato fino a 42 anni, avevo ancora un altro anno di contratto ma ho preferito smettere. 5 cambi? Regola giustissima, spero che non si ritorni indietro, potrebbe essere utile anche per il futuro. Si può gestire al meglio la rosa per conservare anche i giocatori. La Juventus ha un vantaggio, ma sarebbe un bene per tutti. Meret? Bisogna vedere la settimana per poter giudicare. Se Gattuso sceglie Ospina ci sarà un motivo, ma Meret è il futuro del calcio".