Fontana a CN24: "Lukaku ha subito dimostrato una cosa col Parma"

L'allenatore Gaetano Fontana ha parlato a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"Mi è piaciuto tanto lo spirito e l'atteggiamento del nuovo progetto del Napoli. Lukaku è stato da subito un fattore determinante dalla prima palla toccata, ha fatto capire che voglia ha di essere parte in questo progetto. Col Parma è stato un primo tempo di grande difficoltà per diversi fattori e la pressione che non andava per il meglio. Il Napoli è in fase di costruzione, a centrocampo e ovunque. Bisogna modificare alcune distanze e questo avverrà col tempo, non può bastare un mese di ritiro per mettere tutto a posto.