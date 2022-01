Fontana a CN24: "Lobotka e Jorginho? Spalletti fa bene a mandare messaggi del genere per un motivo"

L’ex centrocampista del Napoli Gaetano Fontana è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Quando si parla di grandi calciatori non c’è difficoltà nel metterli assieme, quando ci sono le qualità non c’è nessun tipo di discussione sull’inserimento in un meccanismo tattico per farli esprimere al meglio. Demme ha avuto un impatto più importanti rispetto a Lobotka finora, ma con questi giocatori spesso li bocciamo o li promuoviamo senza il sufficiente tempo, anche Lozano è così. Invece ti riescono a dare qualcosa in grado di farti galleggiare attraverso le difficoltà, ieri i due calciatori hanno dato un buonissimo contributo. Lobotka e Jorginho? Se lo dice uno come Spalletti che lo vede ogni giorno, ci sono grandi meriti da parte del mister. Oggi sta raccogliendo i frutti di quest’esperienza fatta da Lobotka, che si sta esprimendo a livelli incredibili. Il fatto che abbia azzardato l’accostamento a Jorginho significa che Stanislav ha qualità e Spalletti fa bene a mandare messaggi del genere affinché continui così”