Folorunsho, l'ex ds: "La Lazio lo mollò, il Napoli lo prese superando l'Empoli!"

Domenico Fracchiolla, direttore sportivo del Giugliano ed ex Virtus Francavilla, ha rilasciato alcune dichiarazioni a gianlucadimarzio.com sul centrocampista del Napoli Michael Folorunsho:

«Sapevamo che la Lazio non voleva fargli il primo contratto. Io lo avevo visto quando ero nel settore giovanile del Bari e lui era negli Allievi Nazionali, lo avevo contattato da inizio giugno. Noi andavamo con la Virtus in ritiro il 13 luglio e siamo passati a prenderlo da Roma perché andavamo a Chianciano Terme (ride, ndr) e il 16 lo abbiamo fatto firmare subito. Io le qualità le avevo già viste, ero convinto che arrivasse in Serie A. La trattativa con il Napoli? C’era il Bari che ci aveva contattato e poi abbiamo fatto tutto con il Napoli per l’accordo tra i due club. Si era interessato l’Empoli con un’offerta ma la prospettiva Napoli e Bari era troppo importante. Per me è una soddisfazione importantissima»