Folorunhso torna a Bari: "Il ritiro con il Napoli è stato utile! Pronto a ritagliarmi il mio spazio qui"

Notizie Napoli oggi. Michael Folorunsho al Bari, conferenza stampa di presentazione per il calciatore del Napoli ceduto in prestito secco al club pugliese dopo mezzo ritiro svolto agli ordini di Luciano Spalletti: "Il ritiro con il Napoli è stato utile e ora sono pronto a ritagliarmi il mio spazio qui".

Mezzala o trequartista, 24 anni, 185 centimetri di altezza, Folorunsho è pronto alla sua nuova avventura in Serie B: "In questo campionato si fa affidamento su tutto il gruppo squadra: è un campionato che va affrontato partita dopo partita senza sottovalutare nessuno". E sulla trattativa con il Bari spiega: "Sappiamo che a volte le trattative sono più lunghe del solito: dal primo momento ho dato la disponibilità a tornare a Bari, anche se tutti pensavano che non sarei mai tornato".

Il Napoli, che tre anni fa lo aveva pagato 1 milione di euro per acquistarlo dalla Virtus Francavilla, lo ha ceduto in prestito secco al Bari.