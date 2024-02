Fogliamanzillo a CN24: "Stendiamo un velo pietoso sul caso Osimhen, calciatore e società hanno sbagliato"

Napoli - Caso Victor Osimhen in casa Napoli con il giocator che manca da fine dicembre e ora ancora non è tornato a Napoli per proseguire la stagione con la società azzurra tra Coppa d'Africa e aerei persi ora è caos totale.

Caso Osimhen-Napoli: le ultime

Mario Fogliamanzillo, agente, è intervenuto ai nostri microfoni nel corso del programma CN24 Live:

"Sicuramente Mazzarri ha le sue colpe, ma non gli attribusco la totalità delle colpe di questo Napoli. Oggi un cambio allenatore non può giovare al Napoli. Stendiamo un velo pietoso sul caso Osimhen, non è un comportamento professionale quello tenuto dal calcaitore e non è la prima volta. Già alla partenza è accaduto una cosa simile partendo prima. Tanti altri giocatori già si allenano con le proprie squadre e sono a disposizione. Anche la società non ha avuto una gestione giusta, non ha mostrato pugno duro. Il Napoli lo scorso anno ha vinto il campionato ed era considerato una delle migliori in Europa, non si può assolutamente arrivare a questo punto. Sono molto più preoccupato della partita col Genoa e non quella col Barcellona".