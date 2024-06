Fogliamanzillo a CN24: "Conte il passo giusto da fare ma non basta: serve rinforzare la rosa, ecco dove. Tenere Osimhen? Il presidente ha già l'operazione pronta"

Napoli - Mario Fogliamanzillo, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Prendere Antonio Conte era il passo giusto da fare, così come lo era prendere il mese scorso un direttore sportivo come Manna e un dirigente come Oriali. La rosa del Napoli non è da 20 punti di vantaggio sulla seconda ma neanche da decimo posto. Non è stato sostituto Kim, manca un centrocampo, un esterno a tutta fascia a sinistra, visto che Mario Rui non rientra nei piani di Conte e c'è solo Olivera e serve l'attaccante che possa sostituire Osimhen. Tenere Osimhen sarebbe un grande colpo, l'agente e il presidente hanno già l'operazione pronta, non possiamo minare l'intelligenza di un grande imprenditore come De Laurentiis. Oriali? Ho sempre sottolineato l'importanza di un uomo come Oriali nel suo staff. Manna, Conte e Oriali sono una garanzia sul progetto Napoli".