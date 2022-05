Foggia, Zeman lascia la panchina. Il presidente: "Non ha più stimoli"

Ultime notizie calciomercato - Zdenek Zeman non allenerà il Foggia nella prossima stagione. Ad annunciare l’addio dopo una sola annata con il 75enne boemo è stato il presidente rossonero Nicola Canonico. Una decisione maturata «dopo sette ore di confronto - spiega - lo ringrazio ma non se la sente di continuare» . Da giorni i rapporti tra le parti sembravano essere diventati particolarmente tesi, nonostante il Foggia avesse chiuso la stagione al settimo posto nel girone C di Serie C e al primo turno della fase nazionale dei playoff.

Zeman

Zeman lascia il Foggia: la notizia

«Non so se basterà parlare - aveva spiegato l’allenatore nella sua ultima uscita pubblica serve fare calcio sul serio e con impegno» . L’accordo per prolungare quel matrimonio in scadenza il 30 giugno non è stato trovato, così la quarta esperienza di Zeman sulla panchina del Foggia si chiude a 11 mesi dal suo arrivo, accolto dall’entusiasmo della piazza.

«Non è una questione di presupposti, non ha stimoli - le parole di Canonico - ci siamo confrontati su tutti gli avvenimenti, tra addetti ai lavori le cose dette rimangono dentro. Non faccio polemiche, vado avanti. A Zeman continuerò a voler bene ma il Foggia deve andare avanti. Per il club inizia un nuovo ciclo, non ci saranno problemi a garantire l’iscrizione al prossimo campionato: rispetto a questa stagione cercheremo di migliorare».

Da definire il nome del successore di Zeman. Resta invece ancora tutta da valutare anche la posizione di Peppino Pavone, direttore sportivo rossonero storicamente legato all’allenatore. Sul tema Canonico non si è esposto: «Non abbiamo parlato del ds, volevo capire prima le intenzioni del mister».