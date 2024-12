Focolari: “Conte innervosito da Marotta? È come il bue che dice cornuto all’asino, come la vedi la vedi…"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Furio Focolari, giornalista. Di seguito la nota stampa:

‚ÄúLazio-Napoli √® un test che entrambe le squadre avrebbero evitato di affrontare ora. Non a caso vedremo tante seconde linee in campo sia per Baroni che per Conte. L‚Äôattenzione √® diretta tutta al campionato, ma non sar√† facile per il Napoli che ha giocatori in questa stagione meno abituati a giocare dal 1‚Äô. Penso a Spinazzola, a Raspadori, a Simeone e a tutte le riserve dei titolari. Conte innervosito da Marotta? √ą come il bue che dice cornuto all‚Äôasino, come la vedi la vedi‚Ķ Sono due furbi e due grandi professionisti, entrambi giocano di psicologia e provano a scaricare sull‚Äôaltro. Il Napoli sar√† meno forte dell‚ÄôInter, ma fa solo il campionato e ha Conte in panchina. L‚Äôobiettivo dichiarato deve essere per forza lo Scudetto, non si pu√≤ nascondere. Il Napoli ha qualche grana di mercato tra rinnovo di Kvara, cessione di Raspadori e tanto altro che cuoce sotto la cenere. De Laurentiis per√≤ √® un presidente che non si fa parlare dietro, porta sempre risultati ed √® lui il garante della competitivit√† del Napoli. La Coppa Italia √® una seccatura sino alle semifinali e fino ad allora quasi non fa curriculum. La Lazio? Parma √® stato un incidente di percorso, aveva dominato la gara e ha pagato due errori personali. Per il Napoli sar√† una gara complicata sia in coppa che in campionato. La Lazio se recupera Nuno Tavares, avr√† due fasce belle cariche dove far male al Napoli. Sar√† quella la zona cruciale del match, soprattutto domenica. Gli azzurri avranno il vantaggio dell‚Äôassenza di Rovella, che per la Lazio √® devastante. E‚Äô il vero insostituibile di Baroni‚ÄĚ.