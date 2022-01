Floro Flores: "Spalletti ha fatto dimenticare Sarri! Preferisco Mertens a Osimhen, sono innamorato per il suo attaccamento"

Antonio Floro Flores è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mertens è un giocatore che amo, è lui che ci porta ancora sulle spalle e l’avevo detto a inizio stagione. E’ un giocatore che ama la maglia e trascina la squadra con il suo carisma. Anche se non è napoletano è riuscito ad acquisire determinati valori che abbiamo noi. Preferisco lui a Osimhen, lo vedo con gli occhi dell’amore. Sa fare gol e fa fare gol, è un giocatore completo. Osimhen vuole mettersi in mostra, perciò si lamenta e vuole sempre il pallone. Vede che avanti c’è Mertens che sta facendo benissimo. Per anni si è parlato del Napoli di Sarri, oggi non più grazie a Spalletti. Sta facendo un lavoro incredibile con tutti i giocatori in rosa, oggi ha fatto scoprire un giocatore come Lobotka che lo scorso anno era preso in giro. Spalletti è un grande insegnante. Le prime quattro giocano il miglior calcio in Italia insieme alla Fiorentina".