Floro Flores si racconta: "Edmundo il più forte con cui abbia mai giocato, a Napoli pensavo più a fare serata che a giocare! Mi sono fidato delle persone sbagliate"

Antonio Floro Flores è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Napoli? Nella mia carriera in azzurro mi è mancata la società che c'è oggi. Edmundo è stato il calciatore più forte con cui ho giocato. Napoli è una città particolare, io uno come Insigne non lofischierei mai ma forse anche lui qualche volta se l'è cercata. Ad inizio stagione ha fatto cose incantevoli. Gaetano? A Napoli devi circondarti di persone fidate che ti possono consigliare di non fare serata e di tornare a casa. Io a Napoli facevo sempre serata, forse facevo più quello che giocare (ride, ndr). Il mio più grande errore a Napoli? Di non essermi fidato delle persone giuste".