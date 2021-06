Napoli - Antonio Floro Flores è intervenuto a Sportitalia: "Sarri era unico già ai tempi di Arezzo. Faceva un calcio innovativo che in Italia nessuno faceva e non eravamo ancora pronti. Schietto e sincero come pochi, mi diceva in faccia che ero un coglione. Ho sempre apprezzato tanto uno come lui rispetto ad altri falsi. Era un grande lavoratore, dovevamo fermarlo noi per tornare a casa dalle famiglie".