Floro Flores: "Jorginho? Cannavaro mi diceva che non alzava 15 kg, ma palla al piede è sempre stato impressionante!"

"Jorginho ha una velocità di pensiero impressionante, credo che dopo Pirlo sia il centrocampista più forte della Nazionale negli ultimi anni. Cannavaro mi raccontava che appena arrivato a Napoli non riusciva ad alzare quindici chili, ma quando aveva il pallone tra i piedi era impressionante. Berardi, invece, si vedeva sin da subito che era un campione, mi ricorda molto Di Natale. Insigne? Non scopriamo nulla, già nel Napoli trascina nei momenti difficili".