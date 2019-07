Floro Flores: "James non mi fa impazzire. Fossi il Napoli farei follie per Icardi, ma non prenderei giocatori che devono adattarsi"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Floro Flores, attaccante svincolato “Ho una certa età, non posso essere preso in considerazione per giocare nel Napoli! I napoletani mi massacrano ogni volta che parlo, ma poi col tempo mi danno ragione. Ho detto qualche giorno fa che James Rodriguez non mi fa impazzire e mi sono venuti tutti contro, ma è un mio pensiero. Credo anche che solo il Napoli voglia prenderlo perché l’Atletico non si fa spaventare dalla somma richiesta dal Real Madrid e De Laurentiis è intelligente e quando vuole una cosa ci arriva a modo suo. Credo che Insigne soffra un pò delle critiche dei napoletani, ma lui è napoletano, si sta mettendo in discussione nella squadra della sua città e lo sosterrò sempre. E’ uno dei pochi campioni del Napoli e bisogna tenercelo stretto. Il fatto che non sia al centro del progetto e che ci siano ancora troppe voci di mercato non lo fanno stare sereno: credo voglia essere il perno principale della squadra. Sarri a Napoli ha fatto diventare campioni gente normale e chi ha ricevuto un beneficio da lui, dovrebbe ringraziarlo e non attaccarlo. Non me ne vogliano i napoletani, ma era un’occasione unica e in pochi avrebbero rifiutato. Sarri non ha sbagliato ad andare alla Juve, poi è chiaro che i napoletani ci rimangano male, ma si tratta dell’occasione più importante per la carriera di Sarri e non poteva rifiutare. Fossi il Napoli farei follie per Icardi, ma non prenderei giocatori che devono adattarsi perché Napoli non ha tempo”.