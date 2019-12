Floro Flores: "I calciatori guadagnano tanti soldi, devono rispettare le decisioni. Insigne? E' il capitano, deve essere d'esempio. Mertens e Callejon? ADL è furbo..." [VIDEO CN24]

Ultime calcio Napoli - Dicembre è un mese speciale in cui la magia del Natale dona la piacevole convinzione di poter vedere realizzati i nostri sogni. E’ quello che in concreto tenta di fare con grande impegno la Fondazione Cannavaro Ferrara -nata dalla sinergia di due coppie di fratelli Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro e Vincenzo Ferrara- che per la quarta edizione organizza a Napoli il Galà Charity Night. Grazie al Charity del 2018, la Fondazione ha realizzato due importanti progetti sociali: “La Casa di Matteo di Bacoli”, una nuova casa di accoglienza per bambini orfani con disabilità gravi, e “Un Tutor per amico” un progetto integrato contro la dispersione scolastica di studenti DSA. Nella quarta edizione del Galà Charity Night i fondi che saranno raccolti -tramite le donazioni per la cena, l'asta benefica e la lotteria- saranno destinati ad un altro vitale progetto sociale, "Un’Ambulanza per la vita", che mira all'acquisto di un mezzo di soccorso per il trasporto neonatale di emergenza a beneficio di tutta la Regione Campania. Ai microfoni di CalcioNapoli24, ha parlato Antonio Floro Flores:

"Sono qui questa sera per l'aspetto benefico, ma sono anche molto legato ai fratelli Cannavaro e a Ciro Ferrara. Stanno facendo un grande lavoro, un qualcosa di bello e pulito".

Napoli?

"Non so cosa stia succedendo. Sono scelte delle società ma noi calciatori guadagnamo tanto e dobbiamo rispettare ciò che ci viene detto. Dobbiamo onorare il tutto, ma le scelte restano dei calciatori e delle società".

Insigne?

"Non so perchè capita. Sei il capitano e deve prendersi le responsabilità del tutto. Sei il capitano di una squadra così importante, in Champions League da anni. Quando la gente paga il biglietto e la maglia non viene onorata, allora fischia. Questo fa parte della nostra vita, ma quando ti capita nella tua città allora lo senti di più. Insigne ha le qualità per venire fuori".

Mertens e Callejon?

"Bisogna capire che intenzioni ha il Napoli e che progetto futuro ha il club. Se è stato deciso di andare su altra linea, vuol dire che è un ciclo che è terminato. A questi calciatori non si può dire niente. Mertens ha fatto la storia, fa male da tifoso, suda sempre la maglia. Se hanno deciso così, un motivo ci sarà De Laurentiis è furbo, sa bene cosa deve e vuole fare".

Casertana?

"Progetto giovane, sono a disposizione per la crescita dei giovani".

Futuro?

"Voglio allenare, ma ora gioco ancora, poi il prossimo anno decideremo cosa fare".

