Floro Flores: "Con Mertens il Napoli è un'altra squadra! Quando Quagliarella passò in azzurro era felice come un bambino"

"Osimhen o Mertens? Io andrei sulla sicurezza e quindi punterei sul belga. Ha sempre fatto bene di recente, a parte nella gara contro la Juventus. Con lui in campo il Napoli è un'altra squadra. Le squadre di Ranieri non si inventano nulla, sono sempre molto compatti. E' un grande allenatore perché non sbaglia mai ed alla fine davanti il gol lo trova. Ha grandi calciatori che possono inventarsi la giocata da un momento all'altro. Rimpianto per non esser riuscito ad esprimermi a Napoli? E come fai a non averlo? Non me lo hanno permesso... Ho vissuto il passaggio di Quagliarella da Udine a Napoli, era felice come un bambino. Non verrebbe mai a fare la terza punta, vorrà sempre giocare finché ce la farà".