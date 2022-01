Flachi: "Insigne-Toronto? Tutte le scelte vanno rispettate, ma io rifiutai 15 mln dal Monaco per restare in B con la Samp"

L'ex calciatore Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Insigne al Toronto? Dovevo andare 5 anni al Monaco dove mi offrivano 15 milioni nel 2003, ma decisi di rimanere alla Sampdoria. Io sono fatto così, per l'affetto della gente è la cosa più preziosa. E' ovvio che Insigne abbia deciso di andare a Toronto per una questione economica perchè la MLS non è un campionato competitivo. Nessuno però può contestargli nulla, perchè non siamo nella sua situazione ed oguno può fare quello che vuole nella propria vita e tutte le scelte sono rispettabili".