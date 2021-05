Ultime notizie calcio Napoli - Franck Ribery, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset nel corso della Partita del Cuore:

"Adesso parlerò con la società per vedere se ci sono i margini per una mia permanenza. Ho già sentito Gattuso, è un bene per tutta Firenze. Lo apprezzo molto, prima perché è stato un grande calciatore e poi perché è un ottimo tecnico".