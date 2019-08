Fiorentina, tutto pronto per la presentazione di Ribery al Franchi: il Napoli troverà un ambiente caldissimo sabato

Ultime notizie calcio Napoli - E' davvero ad un passo il colpaccio in casa Fiorentina, con la proprietà di Rocco Commisso che è pronta a mettere a segno un vero affare. E' in dirittura d'arrivo, infatti, l'operazione che porterà in terra toscana Franck Ribery, a tal punto che si è già messa in moto la macchina organizzativa per quella che sarà la sua accoglienza.

Ribery

Secondo quanto riportato da Firenzeviola, infatti, il giocatore domani sbarcherà a Firenze per le visite mediche, dopo le quali diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Viola. La presentazione dovrebbe, quindi, avere luogo allo stadio Artemio Franchi nella giornata di giovedì, con l'onda emotiva di questo colpo che si propagherà inevitabilmente fino a sabato, quando proprio a Firenze scenderà in campo il Napoli per la prima partita di questa nuova stagione. L'ambiente caldissimo, dunque, sarà un ulteriore problema con cui gli azzurri dovranno fare i conti in questo delicatissimo inizio di stagione.