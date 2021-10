Fiorentina, Italiano in conferenza: "Il Napoli ti castiga se sbagli ma meritavamo il pareggio. Napoli o Inter? Gli azzurri arriveranno fino in fondo..."

Italiano in conferenza stampa Fiorentina Napoli. Ultime notizie Napoli calcio - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Vincenzo Italiano. Infatti, Vincenzo Italiano parlerà alla stampa dopo Fiorentina-Napoli, 7ª gara di Serie A degli azzurri.

"Il Napoli ti castiga se sbagli. Ci manca qualcosa e dobbiamo andare a trovare quel qualcosa che ci fa portare a casa punti contro queste squadre. Oggi meritavamo il pareggio.

Ho parlato alla squadra, li ho trattenuti nello spogliatoio: se giochiamo come oggi, portiamo a casa punti contro tutti. Dobbiamo fare un salto mentale per la qualità degli interpreti, per la fame e la voglia. Dobbiamo migliorare, con prestazioni del genere non possiamo non fare punti.

Il nostro calendario non è stato semplice fin qui, abbiamo mostrato ma ci manca qualcosa. Siamo avanti più di quanto ci aspettavamo. L'approccio è positivo e qualcosa in più si ottiene con il lavoro e l'abnegazione.

Napoli o Inter? Duensquadre forti, arrivano dal campionato scorso in maniera diversa. Stanno mantenendo tutte le loro qualità e fisicità. E' la settima giornata, arriveranno fino in fondo