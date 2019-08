Fiorentina, Montella una furia: "Ma come si può fischiare un rigore così? Non vi permettete più di dire che Chiesa è un simulatore"

Fiorentina-Napoli - Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport al termine della gara con il calcio Napoli: "Voglio fare i complimenti ai ragazzi. Adesso basta dire Chiesa è un simulatore, non si può più sentire. Non si capisce perché con il Var e tanti addetti ai lavori si commettono certi errori, abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Massa ha detto che ha visto il fallo nettamente la Var su Mertens, faccio fatica a capire certe cose. E' la mia Fiorentina, mi è piaciuta la partita della mia squadra. Non riesco proprio a capire la regola del fallo di mano, ma riesco ad accettarla, ma non esiste il rigore di Mertens.