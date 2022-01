Fiorentina, Italiano: "Dragowski contro il Napoli, Piatek pronto alla convocazione! Vogliamo riscattarci"

Vincenzo Italiano della Fiorentina parla in conferenza stampa in vista della partita di Coppa Italia contro il Napoli, ecco quanto riportato da Tmw:

“Penso che i ragazzi siano consapevoli della brutta figura che abbiamo fatto a Torino. Una cosa inaspettata per quanto riguarda l’approccio e ciò che sembrava già acquisito. C’è poco da dire, solo che è una partita storta e che non siamo stati all’altezza. Se i ragazzi ne sono consapevoli sono contento. Speriamo di cogliere subito l’opportunità e di approfittarne domani.

Dragowski si è fatto male col Napoli e si chiude il cerchio: domani giocherà dall’inizio contro il Napoli. Sta bene, ha recuperato e domani sarà della partita.

Avrò sbagliato formazione a Torino, avrò sbagliato qualsiasi cosa. La responsabilità è mia, non siamo quelli noi.

Piatek ha fatto due allenamenti, è tra i convocati e da domani inizia a far parte della nuova avventura. Si allena forte, lo ha fatto vedere, è felicissimo di essere qui e lo sfrutteremo al meglio.

Parlavo oggi con Ikone. Quando arriva un calciatore a gennaio, uno che ha vinto un titolo e giocato in Champions, ha certezze sue anche a livello di movimenti. Bisogna dargli tempo prima di buttarlo nella mischia, deve capire bene l’idea, la richiesta dell’allenatore. È abituato a venire dentro al campo e non mi dispiace, ora deve farlo con tempi giusti, nel momento giusto, deve imparare a smarcarsi bene anche. Ci vuole calma e pazienza, è intelligente e forte, ma deve inserirsi bene nei nostri meccanismi.

Nico Gonzalez quando è tutto costruttivo, è bello parlarne. I dati son quelli, Nico deve fare di più, come tutti gli esterni d’attacco. Gol, assist, hanno nelle loro doti tutto ciò che non hanno fatto vedere a Torino. Ognuno di noi deve essere esigente con se stesso. Nico lo conosciamo, le sue prestazioni migliori sono diverse da quelle di Torino. Il ragazzo è di tutt’altra pasta, lo sa lui e lo sappiamo noi.

Nastasic sta bene, domani può essere uno dei due centrali, ha recuperato bene da un brutto infortunio al polpaccio. Ha recuperato e ci darà esperienza, fisicità e forza. Domani credo sarà della gara.

Castrovilli a Verona l’avevo visto bene, si è meritato la scorsa chance. Tutti i singoli non hanno fatto bene a Torino. Le scelte erano per fare una partita diversa e così non è stato, lo sappiamo tutti.

Tre gare in una settimana, qualcosa cambierò sicuramente, anche in funzione dell’avversario. Cercheremo di mantenere identità e atteggiamento comunque, con chi andrà in campo. Sono convinto che saremo la Fiorentina delle partite precedenti al Torino”.

