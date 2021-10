Fiorentina, Italiano: "Contento della prestazione, non meritavamo di uscire senza neanche un punto. Fino al pari stavamo dominando"

Ultime notizie calcio Napoli - Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Oggi la Fiorentina, rispetto alla partita contro l'Inter, non meritava questo passivo e di uscire senza neanche un punto. Sono contento della prestazione, nel finale potevamo fare qualcosa di diverso quando abbiamo inserito un altro attaccante e l'imprevedibilità di Sottil. Meritavamo di più. Gli episodi ci mettono nelle condizioni di abbassarci con il baricentro. Stavamo dominando fino al loro gol del pari. Quando giochiamo come facciamo, se caliamo il problema è mentale perché magari inizi a pensare che puoi arrivare su un pallone anche se non vai al massimo. Quindi credo che ci abbassiamo per degli episodi, perché poi l'avversario prende campo. Oggi è un peccato non portare a casa neanche un punto. Abbiamo enormi margini di miglioramento. Se porti avanti una partita del genere contro il Napoli vuol dire che hai un grande valore".