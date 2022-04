Fiorentina, Italiano: "Abbiamo perso con la Juve, ma abbiamo battuto il Napoli"

Calcio - Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha così commentato la sconfitta contro la Juventus e l'eliminazione della sua squadra dalla Coppa Italia: "Oggi per noi era difficile ribaltare lo 0-1 dell'andata, abbiamo provato a fare tutto il possibile. Nel primo tempo abbiamo forzato troppi palloni, era lì che mi arrabbiavo. Meglio nella ripresa, ma non abbiamo trovato mai il varco giusto anche perché è difficile quando la Juve si difende in quel modo".

In conferenza poi Italiano ha così soggiunto: "Ci siamo giocati la semifinale con un percorso incredibile battendo Atalanta ed anche il Napoli, due squadre molto forti. Abbiamo giocato alla pari con la Juve che domina da anni in Italia. Uscire a testa alta così è un orgoglio incredibile".