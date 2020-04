Fiorentina, Iachini: "I contagiati dal Coronavirus non potranno allenarsi a pieno regime: il virus tocca le vene, si rischia il cuore"

Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Rtv38. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

Come ci si districa nel ginepraio di questo protocollo FIGC?

"Prima vorrei dire che non è facile in questo momento parlare di calcio, sentendo ogni giorno di morti ed ammalati. Serve un pensiero a tutti i medici, gli infermieri e le persone che fanno andare avanti la nostra vita. C'è da togliersi il cappello e ringraziarli sentitamente. Parlando di calcio, c'è questo comunicato: noi faremo quel che si desidera, anche perché il nostro movimento è fatto di grandi interessi economici, ma anche di appassionati e tifosi, un qualcosa che ci può far tenere compagnia alle persone costrette in casa. Questo però solo in sicurezza, per la salute di tutti: in primis non ci sarà modo di allenarsi nella maniera consueta, ma si dovrà fare a piccolissimi gruppi. I giocatori che hanno manifestato il virus, o l'hanno avuto o risulteranno avere certe problematiche, non potranno neanche allenarsi a ritmi elevati, con intensità da atleti. Si scopre che l'infezione va a toccare vene, si rischia il cuore e c'è rischio di trombosi. Andranno fatti accertamenti, visite d'idoneità e tamponi. Qui apro una parentesi e la chiudo: in un momento in cui si fa fatica a trovarli, voglio proprio vedere che putiferio scoppierà. Ci si allenerà a tre alla volta, i centri sportivi dovranno avere più stanze, tenendo al massimo tre atleti in ogni spogliatoio. Non so quanti ce ne siano con queste caratteristiche in Italia. Poi, i calciatori e lo staff dovranno rimanere isolati in un hotel per 45 giorni, senza che nessuno entri ed esca, quindi fino al campo su un pullman sanificato... Non ci può essere contatto, e nelle prime settimane bisognerà fare in questa maniera. Chi ha avuto il virus, poi, dovrà andare a bassi ritmi".