Dragowski, l'agente: "Non ho mai avuto contatti col Napoli. Sarà una gara complicata al San Paolo, è un campo difficile" [ESCLUSIVA]

Ultime calcio Napoli - Mariusz Kulesza, agente di Dragowski, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Avvio di stagione difficile per la Fiorentina, anche se il mio assistito ha disputato una buona stagione fin qui. Salvo imprevisti, sarà in campo domani al San Paolo. Gara complicata, nonostante le difficoltà del Napoli. Il San Paolo resta un terreno difficile, si affrontano due squadre che hanno cambiato allenatore. Sarà una gara spettacolare. Contatti col Napoli? No, non sono mai stato contattato dal Napoli. E' un portiere giovane, ci sarà spazio per lui anche altrove".