Ultime notizie calcio Napoli - Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa della sua presentazione:

"Gara contro il Napoli? Dovremo dare il massimo, sappiamo che sarà una partita difficile ma lavorando di squadra possiamo farcela. Gattuso? Lo ringrazio per la fiducia che ha avuto in me al Milan, poi il calcio è così... io lo ringrazio perché con lui sono cresciuto".