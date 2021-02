Notizie Calcio - Nella sua intervista a Radio Anch'io Sport, sulle frequenze di Radio Rai, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic: "Non ha attraversato un periodo semplice, c'era chi pensava dovesse andare a giocare in prestito ma Prandelli ha visto le sue potenzialità e adesso è sbocciato. Tutti lo vogliono ma io non lo do a nessuno".