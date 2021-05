Fiorentina, Barone contro Gazzetta: "Siamo partiti dal Sud ed abbiamo creato un impero in America, ci ha mortificati!"

Ultime notizie calcio Napoli - Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, ha mortificato gli italoamericani sul classico stereotipo. Noi abbiamo lottato per tutta la vita in America ed abbiamo creato cultura lì dal 1800. Commisso si è creato un impero dal nulla, abbiamo portato in America il nostro made in Italy. Inoltre abbiamo esportato anche il pacchetto dei diritti televisivi in America. E' un momento molto particolare, non sono qui per dividere il Sud ed il Nord ma noi che siamo partiti dal Sud vogliamo essere rispettati. Ognuno vuole arrivare sempre al top e raggiungere i migliori risultati. In questo momento abbiamo altre due partite da giocare, oggi è molto importante contro il Napoli. Abbiamo bisogno di tempo, abbiamo imparato tanto in questi due anni ed abbiamo anche dato tanto al calcio italiano all'estero. Sono fiducioso per il futuro della Fiorentina. Vlahovic è un giocatore della Fiorentina, stiamo discutendo del rinnovo e ne sapremo di più a fine stagione".